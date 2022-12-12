اليوم السابع
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مصر تسلم 177 قطعة وعملة أثرية للعراق والسعودية والأردن والصين

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 06:56 م
مصر تسلم 177 قطعة وعملة أثرية للعراق والسعودية والأردن والصين جانب من المؤتمر
كتب محمد أسعد

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خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري في التحرير، أعلن وزير السياحة والآثار، عن تسليم كل من المملكة العربية السعودية والعراق والأردن والصين، مجموعة من القطع الأثرية والعملات التي تم ضبطها قبل تهريبها عبر المنافذ المصرية.
 
وتم تسليم وزراء وسفراء تلك الدول القطع والعملات، بحضور وزير السياحة والثقافة العراقي، وسفراء وممثلي دول السعودية والأردن والصين.
 
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تم تسليم المملكة العربية السعودية ١٣٣ قطعة، والصين ٣٣ والعراق ٦ قطع والأردن ٥ قطع وعملة أثرية.

 
ووجه وزير السياحة والآثار الشكر للعاملين بالجمارك والمنافذ المصرية، لجهودهم في ضبط تلك العملات والقطع قبل تهريبها ودخولها البلاد.
 
 

السياحة والآثار

الآثار المصرية

السياحة في مصر



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