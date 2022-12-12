مصرع تاجر مخدرات فى تبادل نيران مع الشرطة أثناء ضبط 5 ونصف كيلو هيروين وحشيش

الدقهلية شريف الديب

لقي تاجر مخدرات بناحية قرية أبو داود السباخ التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، مصرعه، وأصيبت زوجته فى تبادل إطلاق نار أثناء إلقاء القبض عليه وضبط كمية كبيرة من المخدرات.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بمصرع رضا م 32 سنة، تاجر مخدرات، وإصابة زوجته م ط 29 سنة، وذلك أثناء إلقاء القبض عليه، داخل أحد الأماكن التى يستخدمها فى نشاطه الإجرامى.

وبعد أن شعر باقتراب قوات الأمن منه، قام بإطلاق النار عليهم، وحاولت القوات إسكات مصدر النيران، والرد عليه فلقي مصرعه واصيبت زوجته، و تم ضبط سلاح آلي و 3 خزائن و 50 طلقة من نفس العيار ، كم تم ضبط نصف كيلو هيروين، و 5 كيلو حشيش، و تم نقل الزوجة إلى المستشفي لتلقي العلاج ، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.