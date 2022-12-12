مصرع أمريكى إثر سقوطه من أعلى قمة جبل والسبب صورة

كتبت ريهام عبد الله

قالت السلطات الأمريكية، إن رجل فى نيو هامبشاير لقى مصرعه، بعد أن سقط من قمة جبل ويلارد، وسقط مئات الأقدام من منحدر أثناء التقاط صور للمنطقة مع زوجته، وأضافت السلطات: "سمعت زوجة الرجل زوجها يصيح ونظرت إليه لمتابعة مكان سقوطه على حافة الجبل أسفل منحدر شديد الانحدار يمتد إلى القاع بحوالى 800 قدم"، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

اتصلت زوجة الرجل برقم الطوارئ 911 لطلب المساعدة بعدما لم تتمكن من الوصول إليه بسبب الظروف شديدة الانحدار والجليد على القمة، ووصل فنيى الإنقاذ وانطلقوا على الجرف، حيث عثروا على الرجل الذى سقط على مسافة 300 قدم تحت القمة، وأعلن عن وفاته فى مكان الحادث.



الجبل

أخرج أعضاء خدمة الإنقاذ الجبلى، الرجل المتوفى من على سطح الجرف ورفعوه إلى القمة، ثم قام رجال الإنقاذ بنقل الجثة إلى أسفل الجبل إلى منطقة وقوف السيارات على الطريق، فيما لم يكشف المسئولون عن اسم المسافر أو أى معلومات شخصية أخرى فى انتظار إخطار الأسرة.

ويقع جبل ويلارد على ارتفاع حوالى 2865 قدمًا فى وسط مدينة كروفورد نوتش بالقرب من بلدة هارت لوكيشن.