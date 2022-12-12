مسجل خطر يكشف كواليس سقوطه بكمية من مخدر البانجو قبل ترويجها بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه وبحوزته 20 كيلو من مخدر البانجو قبل ترويجها في الجيزة، بتخزينه المخدر بمسكنه تمهيدا لترويجه بين عملائه.

وقال المتهم إنه يستخدم دراجة بخارية في ترويج المواد المخدرة والتنقل بين عملائه، مشيرا إلى أنه يتحصل على المضبوطات من تاجر مواد مخدرة كشف عن هويته لرجال المباحث، وذكر أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج المواد المخدرة، واستنادا لتحريات المباحث واعترافات المتهم، تم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام.

أكدت معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تورط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة)، بالاتجار فـى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو– مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.