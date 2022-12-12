اليوم السابع
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الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:12 م
أكرم القصاص
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مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد ضرورة التعاون لتجفيف منابع الإرهاب

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:00 م
مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد ضرورة التعاون لتجفيف منابع الإرهاب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
أ ش أ

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن الإرهاب ما زال يشكل خطرا على العالم أجمع، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين الدول وتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لإدامة الأمن على الصعيد العالمي وتجفيف منابع الإرهاب ماليا ولوجستيا وإعلاميا.


وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأعرجي استقبل السفير الياباني الجديد في بغداد فوتوشي ماتسوموتو، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات كافة، إلى جانب مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وكذلك الإستراتيجية الأمنية في العراق والعلاقة مع دول الشرق الأوسط وآسيا.


وقال مستشار الأمن القومي العراقي إن بلاده انتصرت على الإرهاب وليس هناك ما يمكّن العناصر الإرهابية من تحقيق أهدافها الإجرامية.


العراق

قاسم الأعرجي

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