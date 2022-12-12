اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول أوكرانى: نعمل بنشاط على تطوير طائرات بدون طيار محلية الصنع

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 03:07 ص
مسئول أوكرانى: نعمل بنشاط على تطوير طائرات بدون طيار محلية الصنع طائرات مسيرة
أ ش أ

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أعلن مسئول أوكراني  الأحد أن بلاده تعمل بنشاط على تطوير طائراتها بدون طيار والتي تعد واحدة من أكثر أنواع الأسلحة فعالية في الحرب ضد روسيا.
 
وقال أوليه بولديريف مدير مشروع يوكروبورونبروم - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن الحرب الحالية تتجه نحو معركة الطائرات بدون طيار، وتعمل أوكرانيا بنشاط لتزويد المدافعين عن أمنها بهذه الأنظمة بالعدد المطلوب.
 
وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية ستتلقى قريبا طائرة جوية جديدة بدون طيار ستساعدها في التصدي للقوات الروسية.
وأشار إلى أن الطائرة بدون طيار باتت جاهزة تقريبا ويتم اختبارها حاليا.

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