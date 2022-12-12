مسئول أممى: مصر حققت نجاحات كبيرة فى الانتقال للطاقة الخضراء

أ.ش.أ

قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فراكاسيتي، إن الاتجاه العالمي يركز على الانتقال إلى الطاقة الخضراء المستدامة مدفوعًا بالتقدم غير المسبوق في تقنيات الطاقة، مؤكدا أن مصر حققت نجاحات كبيرة في هذا الاتجاه.

وأشار المسئول الأممي، إلى أن الانتقال إلى الطاقة الخضراء سيفتح فرصاً كبيرة أمام الاستثمارات الأجنبية، ويقدم للحكومة المصرية فرصا هائلة، حيث وقعت اتفاقيات خلال مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) لتعزيز الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بما في ذلك اتفاقية تاريخية لنشر 10 جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع توفير 5 جيجا وات من المرافق غير الفعالة التي تعمل بالغاز.

وأشاد فراكاسيتي بإصدار مصر تقرير المساهمات المحددة وطنيا المحدث قبل (COP27)، الذي يتضمن أهدافًا طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الطاقة الكهربائية لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وخفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء بنسبة 33%، ومن الغازات المصاحبة للنفط والغاز بنسبة 65%.

وقال إن تحقيق هذه الأهداف سيتطلب عملاً جادًا ليس فقط من الحكومة المصرية ولكن أيضًا من شركائها في التنمية والقطاع الخاص، مؤكدا على دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ فترة طويلة لتحول الطاقة في مصر من خلال تعزيز الكفاءة وتقنياتها.

وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل أيضًا مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة على تعزيز أنظمة الطاقة الكهروضوئية الصغيرة على الأسطح، مشيرا إلى أن سوق الأنظمة المتصلة بالشبكة قد نما أكثر من خمسة أضعاف منذ بداية المشروع في عام 2018، مما يشير إلى أن مصر تتجه نحو قصة نجاح جديدة في رحلة انتقال الطاقة.

وأكد في كلمته خلال مؤتمر "الأهرام" للطاقة، على التزام البرنامج بمواصلة العمل مع وزارة البيئة ووزارة الكهرباء ومحافظة جنوب سيناء لزيادة تعزيز استخدام الطاقة الشمسية في شرم الشيخ وضمان استمرار المدينة في العمل كنموذج لانتقال الطاقة الخضراء في مصر والخارج.