مسئول أمريكى: لاعبة السلة المفرج عنها من روسيا فى حالة جيدة

وقال كيربي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين ـ إن موسكو كانت تسعى للإفراج عن سجين روسي في ألمانيا بتهمة قتل معارض شيشاني في إطار المفاوضات مع (واشنطن).

كانت السلطات الروسية اعتقلت جرينر في فبراير الماضي بأحد مطارات موسكو، حيث كانت تحمل سجائر إلكترونية مُحملة بزيت مُخدر الماريجوانا، وتم لاحقا نقلها إلى منشأة عقابية لتقضي حكما بالسجن 9 سنوات.

وعادت لاعبة السلة الأمريكية "بريتني جرينر" الجمعة الماضية إلى مطار كيلي فيلد في مدينة (سان أنطونيو) بولاية (تكساس) الأمريكية، وذلك عقب قيام روسيا بإطلاق سراحها في إطار صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.