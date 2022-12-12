مدير مطار الغردقة خلال الحوار الوطني: إنشاء قرية بضائع بالمطار لخدمة السياحة قريبا

قال اللواء مراد محمد، مدير مطار الغردقة الدولى، أن هناك طفرة كبيرة تتم فى مجال الطيران المترابط بشكل كبير مع النشاط السياحى، موضحا أن هناك أعدادا كبيرة من الرحلات تصل لمطار الغردقة خلال الفترة الحالية.

وأضاف مدير مطار الغردقة خلال الحوار الوطنى المقام بمدينة الغردقة حول دراسات حول السياسات المطلوبة لتعزيز ومساهمة السياحة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن هناك أعمال تطوير تقام بمطار الغردقة الدولى ومنها إقامة قرية بضائع خلال الفترة المقبلة بالغردقة، وذلك لدعم المطار بكافة الأشكال لخدمة القطاع السياحى.

وتناقش الحضور حول أسعار تذاكر الطيران وكيفية إعمال تخفيض التذاكر، حيث أكد رامى فايز أمين السياحة لحماة الوطن أن القيادة السياسية فتحت مطار برنيس ولم يتم تفعيلة حتى الآن، مطالبا بتنافسية بين شركات الطيران لانخفاض تذاكر الطيران، مؤكدا أن تذاكر الطيران الداخلية تصل إلى 7 آلاف جنيه، مطالبا بإعادة النظر فى تذاكر الطيران.

من جانبه قال محمد الشناوى، أمين عام حزب حماة الوطن فى البحر الأحمر، أن المقارنة بين شركة مصر للطيران والشركات الاخرى فى الخطوط الدولية لا يوجد فروقات كبيرة وهذا يحسم لمصر للطيران، بينما الطيران الداخلى هناك فروق كبيرة.

ووجه صلاح عبيد، مدير الحوار الوطنى بين الأطراف المشاركة، أن من خلال الحوار الوطنى ننادى بتشغيل مطار برنيس وتفعيله بعد افتتاحه وعمل رحلات طيران إلى المنطقة والرحلات المختلفة لجنوب البحر الأحمر.



الحوار الوطني بالغردقة -



الحوار يناقش خطة التنمية المستدامة للنشاط السياحي



اللواء مراد محمد، مدير مطار الغردقة الدولي