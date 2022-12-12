مديرية شباب كفر الشيخ تنفذ برنامج "تعلم" بالمدارس.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

نفذت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، مشروع learn " يتعلم" بمدرسة الوحدة العربية، والمشروع عبارة عن تدريبات لطلاب المدارس في مواجهة التنمر والتطوع وإدارة الوقت، بمعدل تدريبي يوم واحد فقط لكل مدرسة والتي يقدمها فريق شباب يدير شباب التابع لوزارة الشباب والرياضة.

يأتي المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف مصطفي غريب، وكيل المديرية للرياضة، وإشراف تنفيذي محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن تدريبات الطلاب في المدارس على مواجهة التنمر تحديدا هو من أهم التدريبات التي يمكن أن يحظي بها ابنائنا طلبة المدارس، على يد شباب واعدين مثل فريق عمل شباب يدير شباب، متمنيا ان تستمر تلك التدريبات بمختلف مراكز محافظة كفر الشيخ.