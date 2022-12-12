مخاطر التغيرات المناخية.. أهم محاور مؤتمر تجارة القناة للدراسات العليا

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناه السويس أن اليوم الاثنين شهد انطلاق فعاليات مؤتمرين بكلية التجارة المؤتمر العلمى الرابع للدراسات العليا تحت عنوان : التوجه المستقبلى للبحوث العلمية نحو التنمية المستدامة( كمدخل لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية ) يليه المؤتمر العلمى الرابع للبحوث التطبيقية تحت عنوان : "الإتجاهات المعاصرة للبحوث التطبيقية في العلوم التجارية في ظل جائحة كورونا والتغيرات المناخية" .

وعقب الدكتور ناصر مندور مشيداً بأهمية الموضوعات التى يتناولها المؤتمرين متمنياً لطلاب المُداومه فى طريق البحث العلمي، والمثابره للوصول إلى حلول عملية متوجه لحل المشكلات المجتمعية .

عُقد المؤتمرين اليوم الإثنين 12 ديسمبر بقاعة 30 يونيو بالمبنى الإدارى بالكلية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف تنفيذي الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة وإشراف الدكتور أشرف غالى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، والدكتورة نهال السادات المدرس بقسم إدارة الأعمال ومقرر المؤتمر.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوه مباركه لآيات القرآن الكريم، وقدم المؤتمر كلاً من الدكتورة نهال السادات والدكتور باسم المغربى ، بحضور وكلاء الكلية و رؤساء الأقسام وأساتذتها والهيئة المعاونة والطلاب .

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول أن المؤتمر يسعى إلى تحقيق التنافس والتكامل بين الباحثين واستخدام مخرجات البحث العلمى فى الواقع العلمى وتطبيقه على أرض الواقع، مؤكدًا إنه سيتم إختيار أفضل 3 رسائل ماجستير ودكتوراه للتصفية على مستوى الجامعة.

فيما أكدت الدكتورة سلوى فراج عميد الكلية التجارة ، أنه سيتم تناول ثلاث محاور رئيسية هى البحث العلمى كأداه لمواجهة التحديات المرتبطة بحائجة كورونا ، ومخاطر التغيرات المناخية فى البيئة المحيطة ، واخيراً التحديات المحلية والدولية ذات العلاقة بجائحة كورونا والتغيرات المناخية.

وأفاد الدكتور أشرف غالى أن المؤتمرين يهدفا إلى تسليط الضوء على البحوث التطبيقية كمصدر لمواجهة التحديات المحلية والدولية ، و إجراء البحوث التطبيقية فى إطار الخطة البحثية للجامعة لمواجهة التحديات المرتبطة بجائحة كورونا والتغيرات المناخية ،مع دعم شباب الباحثين والاستفادة من بحوث طلبة الدراسات العليا لخدمة القضايا البيئية المحيطة و إبراز أهمية البحوث الإبتكارية المرتبطة بالتغيرات المناخية والتى تنتج عنها إضافة علمية بإلاضافة إلى التعرف على الصعوبات والتحديات التى تواجه تنفيذ البحوث التطبيقية والميدانية فى البيئة المحلية .

وقد أشارت الدكتورة نهال السادات إلى أنه تم تكريم أسم الراحل الدكتور هانى السعيد عميد كلية التجارة السابق ، وأسم الراحلة الدكتورة فاطمة ممدوح المدرس بقسم العلوم السياسية لافته إلى أن عدد الأبحاث المشاركه بالمؤتمر 19 بحث .

يُذكر أنه تم تنظيم ورشة عمل بعنوان " كيفية بناء الهوية الرقمية للباحث عبر الإنترنت " ضمن فاعليات المؤتمر العلمى الرابع للبحوث التطبيقية حاضر بها الدكتور مصطفى أبو السعود رئيس قسم الاقتصاد بالكلية.