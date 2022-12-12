محمود عبد الراضى لـdmc: الشرطة ضبطت بلوجر الأزياء بعد 16 بلاغا من المواطنين

كتب عبد الله محمود

كشف الزميل محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع كواليس القبض على بلوجر الأزياء، مؤكدا أن الشرطة تلقت بلاغات من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

وأضاف عبد الراضي في مداخلة هاتفية مع الاعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء Dmc ، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وبسؤاله عن قصة أبو كيان الذي تم ضبطه مؤخرا، أكد "عبد الراضي " أن الأمر بدأ بورقة تم تتداولها على السوشيال ميديا وتم رصد المتهم وضبطه وبحوزته "6 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى -هاتف محمول عدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدون عليها "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات" أيس - حشيش - مادة - بانجو - تامول ورقمى هاتفين مُحددين" حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً صورة لإعلان ترويجي لبيع المواد المخدرة المتنوعة، مرفق بها أرقام هواتف محمولة "محددة"، وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد العناصر الإجرامية الخطرة "شهرته أبو كيان" – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .