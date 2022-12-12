محافظ كفر الشيخ يعلن إقامة مشروعات بقروض بدون فائدة بنسبة 70% ومنح لا ترد

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وجود فرصة لتنفيذ مشروعات شبك الصيد ومنتجات الألبان و الاعلاف والآلات الزراعية، والعزاقات و مواتير الرش، لأهالي مراكز ومدن بلطيم والبرلس ومطوبس، بقروض ميسرة بدون فوائد ومنح لا ترد.

يتوجه مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ ومؤسسة مصر الخير بدعوة المواطنين بقرى بلطيم والبرلس ومطوبس للتقدم للحصول على تمويل 70٪ قرض ميسر بدون فوائد و 30 ٪ منحة لاترد، لتنفيذ مشروعات في المجالات التالية شبك الصيد - منتجات الألبان - الأعلاف - الآلات الزراعية ـالعزاقات، مواتير الرش" خلال الفترة من 11 ديسمبر - 18 ديسمبر 2022، وذلك بعد ملئ استمارة التقدم "مرفق نسخة إلكترونية"، وإرسالها الي الجمعيات الأهلية المعتمدة من مؤسسة مصر الخير بالمركز وهم

مركز مطوبس:تنمية المجتمع المحلي ب مطوبس - الرعاية الاجتماعية ببرج مغيزل - نور الحياة بالعضمة - تنمية المجتمع المحلي بالسعادة - الشروق الخيرية ببرمبال - تنمية المجتمع المحلي بابيانه - تنمية المجتمع المحلي بالسعادة - تنمية المجتمع بالزهراء - الجمعية الخيرية لرعاية الصيادين بمطوبس - مؤسسة الوفاق للبيئة والتنمية بمنية المرشد.

مركز البرلس : مؤسسة جاد الله ببلطيم - جمعية إطلالة بالشهابية - جمعية تنمية المجتمع بالعامرية - جمعية تنمية المجتمع بالحنفي، ونود التأكيد على أن التقديم متاح لسكان جميع القري الساحلية بمركزي البرلس و مطوبس، بإشراف إدارة شئون البيئة بالمحافظة برئاسة الدكتور محمد الجنزوري، حيث يجب التوجه باستمارات التقدم لأقرب جمعية من الجمعيات المذكورة اعلاه، للإستفسار الشكاوي يرجى التواصل على 01205096698.