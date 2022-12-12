محافظ كفر الشيخ: يتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي، والسيارات المتنقلة، بحضور الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، للاطمئنان على سير عملية التطعيم وانتظامها، والتأكد من تنفيذ كافة التدابير التي من شأنها تحقيق عملية تطعيم آمنة ، حيث يتم استهداف تطعيم حوالي 25 ألفا و618 طفلا من أبناء المحافظة خلال أربع أيام من خلال فرق ثابتة ومتحركة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار والأتوبيس وأماكن التجمعات ، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن 4 آلاف و205 فرقة ثابتة ومتحركة، لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض المحافظة، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وتستمر حتى يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان ، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يتم تطعيم الأطفال من خلال الفرق الثابتة بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، والفرق المتحركة المدربة، بمواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية ومحطات الاتوبيس والأسواق وغيرها، بالإضافة التطعيم بالمنازل، بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، ويبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة على مستوى قرى ومدن المحافظة 525 ألفا و 618 طفلاً وطفلة.