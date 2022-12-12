محافظ قنا ورئيس الجامعة يكرمان الحاصلين على مراكز متقدمة فى مسابقات الروبوت

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حفل تكريم الطلبة المشاركين فى مسابقات الروبوت والبرمجة الدولية والحاصلين على مراكز متقدمة فى المسابقات التى أقيمت في دولة الإمارات بجامعة الشيخ زايد فى شهر نوفمبر الماضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومنال عبد الوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، والمهندس عبد الرحيم زقيم، نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندسة رندا محمد البركاوى، مديرة مركز تكنولوجي، وعدد من القيادات التعليمية ومديري المدارس المشاركة.

أكد محافظ قنا، على ضرورة الدعم والمساندة للشباب والنشء لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم ، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات، والحرص على تقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية اللازمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية لخدمة وبناء المجتمع، مشيدا بدور المركز في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة مع تسهيل فهم المصطلحات الجديدة، وذلك من خلال تنظيم العديد من مسابقات السوفت وير والبرمجة التابعة للاتحاد الافروأسيوي للابتكار والتكنولوجيا ، المؤهلة للمنافسة في التصفيات الدولية التي يتم من خلالها حصول الطلاب على منح دراسة دوليه.

و أوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه تم تنظيم معرض بالجامعة ضم نماذج من اختراعات الطلاب فى كافة المجالات، مؤكدا على رعاية الجامعة وتشجيعها للإبتكار والمبتكرين، وذلك من خلال إنشاء مركز الابتكار الذى يتبنى جميع الطلاب الموهوبين ويدعم المواهب المختلفة التى يقدمونها فى المشاركات والمسابقات الخارجية المختلفة، معربا عن إعجابه بما تم عرضة من نماذج مشرفة من الطلاب خلال حفل التكريم.

وأشادت رندا، بالدعم المستمر الذى يقدمه محافظ قنا لأبنائه الطلبة وهو ما يدفعنا لبذل أقصى مجهود لصناعة طفل مميز، كما أننا وفرنا البيئة المناسبة لأبنائنا الطلبة وذلك لبناء جيل واعى واعد يواجه تحديات القرن الواحد والعشرين، مما يرفع من شأن مصرنا الحبيبة ويضعها فى مصاف الدول المتقدمة بثروتها النادرة من عقول شبابها، وسيقوم المركز تحت رعاية محافظ قنا، باستضافة فعاليات مسابقة الروبوت العالمية فى منتصف العام ويعد هذا الحدث المميز الذى يتم تنظيمه لأول مرة على ارض محافظة قنا ، كما يجرى الانتهاء من اجراءات الاعلان عن مسابقة البرمجة تحت رعاية جامعة جنوب الوادى.