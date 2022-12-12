محافظ سوهاج يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

سوهاج عمرو خلف

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى رأسه "لورا جونزاليزا"، مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة، و" كاثلين كيرش" مسئول هندسي وتكامل المناخ بالوكالة، بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

ورحب المحافظ بوفد الوكالة الأمريكية على أرض سوهاج، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم بالتعاون مع الوكالة في دعم خدمات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة ".

تناول اللقاء استعراض مشروعات الوكالة الأمريكية التي تم الانتهاء منها، وتقييم مسئولي الوكالة لتلك المشروعات، حيث ساهمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في حصول 5 معامل مياه شرب، ومعمل للصرف الصحي على شهادة الأيزو 17025، من هيئة " الإيجاك " بعد اجتياز الاختبارات اللازمة للاعتماد من قبل الهيئة، وقد حصلت معامل مياه " أخميم، والمنشاة، والبلينا، وسوهاج، والمراغة "، على الشهادة، بالإضافة إلى معمل صرف صحى سوهاج.

وعقب اللقاء شهد محافظ سوهاج تسليم شهادات الأيزو 17025 لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من الوكالة، حيث أوضح رئيس الشركة أن الحصول على شهادة اعتماد الأيزو يتطلب مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التطور المستمر، وتحقيق معايير الجودة، ومراجعة طرق التحاليل القياسية ،ورفع الكفاءة الفنية والادارية للمعامل المستهدفة.