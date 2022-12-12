محافظ دمياط ورئيس مركزية البترول يتابعان مشروع تأهيل كوبرى دمياط التاريخى

دمياط - هيثم مراد

استقبلت ا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول، وقد قاما بزيارة كوبرى دمياط التاريخى للوقوف على آخر المستجدات بمشروع تأهيله والذى يجرى بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة.

هذا وقد تابعا الموقف التنفيذى للاعمال التى شملت عمل الصيانة اللازمة لهيكل الكوبرى الذى تعرض لتهالك بعض اجزائه بعد اهماله منذ ثورة يناير 2011، ومعالجته ضد العوامل الجوية كما سيتم تجهيزه بالاساسيات المطلوبة والأنظمة الحديثة هذا إلى جانب إعادة تأهيل الساحة المقابلة للكوبرى لتتضمن مقاعد ومسرح ومنطقة للأنشطة المختلفة..

ومن جانبها أشارت محافظ دمياط، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة موبكو لتنفيذ تلك الأعمال لاستعادة الدور البارز الذى كان عليه جسر الحضارة بعد نقله بتخطيط علمى مدروس من محافظ دمياط الأسبق الدكتور محمد فتحى البرادعي، وتحقيق الأهداف الخاصة بتعظيم الاستفادة من الأثر و استغلاله فى مشروع متكامل يعود بالنفع على المحافظة و يساهم فى تنشيط السياحة.