اليوم السابع
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الإثنين، 12 ديسمبر 2022 06:04 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يبحث خطة تسليم مرافق المياه والصرف الصحى

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 05:42 م
محافظ الوادى الجديد يبحث خطة تسليم مرافق المياه والصرف الصحى جانب من الاجتماع
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اجتماعًا بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، ووفد الشركة؛ لبحث إجراءات تسليم محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالخارجة والداخلة.
 
واستعرض المحافظ خطة أعمال الاستلام، حيث تم الانتهاء من استلام محطات مياه الشرب بمدينة الخارجة، وجاري تسليم محطات الصرف الصحي، تمهيدًا لبدء إجراءات استلام محطات مدينة موط وتسكين العاملين المقبولين بالوظائف التي تم الإعلان عنها.
 
ووجه الزملوط باستلام الشركة أعمال تحصيل رسوم المياه اعتباراً من يناير القادم على أن يتم ذلك من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة؛ تيسيرًا على المواطنين. وتخصيص أرض لإنشاء مقر إداري ومخازن للشركة.
 

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