محافظ المنوفية يأمر بإزالة سوق عشوائية بمدخل جنزور استجابة لمطالب الأهالى

المنوفية -فريق المحافظات

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام، للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين، حيث التقى المحافظ بعدد من أهالى العزب التابعة للوحدة المحلية لقرية جنزور مركز بركة السبع يتضررون من وجودسوق عشوائى للأغنام والماشية فى المدخل الرئيسى للقرية، مما يتسبب فى إحداث تكدس مرورى بالإضافة إلى الضوضاء والتلوث الناتج عنه، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بإزالة السوق فورا لتحقيق السيولة المرورية، كما وجه المحافظ رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة بدراسة شكوى مواطنة بناحية ميت موسى مركز شبين الكوم تتضرر من وجود برج كهرباء ضغط عالى بقطعة أرض تمتلكها داخل الحيز العمرانى، وإجراء معاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى عدد من أهالى قرية طوخ دلكا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا يتضررون من الموقع الذى تم اختياره لإنشاء وحدة مرورية بالقرية بجوار مجمع المدارس، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكواهم بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمدينة تلا والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وأحال المحافظ شكوى مواطنة بناحية تلا تتضرر من قيام أحد الجيران بالتعدى بالبناء بخط التنظيم بالمخالفة للمخطط التفصيلى إلى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى للفحص والعرض عليه، كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة عدد من الشكاوى منها شكوى عدد من الفلاحين بقرية منشأة سلطان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف يتضررون من تأخر صرف التعويضات الخاصة بأراضيهم التى تم انتزاع ملكيتها فى طريق شبين الكوم – طملاى، وذلك بالتنسيق مع مديرية المساحة والعرض عليه، وكذا شكوى مواطنة بناحية زوير مركز شبين الكوم تلتمس استرداد الأقساط الخاصة بقطعة أرض ملك الرى تم شرائها لعمل مصنع شنط بلاستيك صديق للبيئة من الوحدة المحلية لمدينة شبين الكوم لتسديدها إلى الرى، وذلك بالتنسيق مع الشئون القانونية والعرض لاتخاذ اللازم.

هذا وقد التقى المحافظ بمواطن بناحية سرس الليان يعانى من شلل نصفى، وليس لديه مصدر دخل لتوفير نفقات علاجه وإعالة أسرته المكونة من ثلاث أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة، وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية مراعاة لظروفه ولمساعدته على تحمل أعباء أسرته، يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.