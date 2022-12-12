محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان لوضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية، السفير الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، لوضع أكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف تخليدا لذكراه بالقناطر الخيرية، وذلك في إطار اتفاقية التآخي بين محافظة أبشرون بأذربيجان ومحافظة القليوبية.

ويعتبر حيدر علييف هو من أسس دولة أذربيجان وكان رئيسًا لها بناء على طلب الشعب، وأحدث طفرة اقتصادية بها، وأقامت محافظة القليوبية تمثالاً للزعيم الراحل فى حديقة أطلق عليها اسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية"، في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان فى عدد من المجالات المختلفة واتفاقية تعاون مشترك مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.

وأعرب محافظ القليوبية، خلال لقائه بالضيوف عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال السنوي الذي تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف، مشيرًا إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخى بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية.

وأثنى محافظ القليوبية، على جهود السفير، ودعمه المستمر في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين معربا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي، ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه، أكد السفير أن أذربيجان حكومة وشعبا تساند مصر المستقبل في كل خطواتها، مشيرا أنه لمس من سائر المسئولين في الحكومة الأذربيجانية تقديرهم واعتزازهم بالقيادة السياسية المصرية، مقدما الشكر إلى المحافظ لاهتمامه بالعلاقات الثنائية بين أذربيجان ومصر، موضحا أن بلاده نجحت في التآخي بين محافظة أبشرون بأذربيجان والقليوبية في مصر، كما قمنا بالتآخي مع محافظات أخرى بمصر.

وفى ختام الجولة تفقدا مكتبة الهلال الاحمر بالقناطر الخيرية لمتابعة الأنشطة الثقافية بها، وجاءت الجولة بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، وممثلي جمعية الهلال الاحمر بالقليوبية.