محافظ القاهرة يوضح الأوراق المطلوبة لتراخيص المحال

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على جاهزية المراكز التكنولوجية بأحياء محافظة القاهرة لاستقبال المواطنين الراغبين في ترخيص المحال التجارية طبقا لبنود قانون المحلات العامة الذي دخل حيز التطبيق.

وأشار المحافظ، إلى أنه على المتقدم بطلب الترخيص استيفاء كافة المستندات التي تنص عليها لائحة القانون وهي: "صورة بطاقة الرقم القومي، جواز سفر طالب الترخيص ، مستخرج حديث من السجل التجاري، صورة من البطاقة الضريبية، بيانات عن موقع ومقر المحل مرفقا به رسم كروكي لهذا الموقع، صورة عقد الإيجار مثبت به التاريخ أو سند الملكية مبينا عنوانه والوحدة التجارية أو الإدارية المخصصة له في العقار، وفي حالة وجود مسئول عن المحل يتم إضافة صورة البطاقة الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية".

وتفقد صباح اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مركز إصدار تراخيص المحلات بحي النزهة بمحور جوزيف تيتو لمتابعة بدء تطبيق المنظومة الجديدة لإصدار تراخيص المحال والتيسيرات المقدمة للمواطنين.