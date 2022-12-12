محافظ الغربية يجتمع بوكيل وزارة التربية والتعليم لبحث استعدادات المديرية لامتحانات نصف العام

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول،مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وسير عملية الامتحانات بشكل يسير، مع تنفيذ جولات متابعة مستمرة على المدارس لضمان انتظام سير العملية التعليمية.

وطالب المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم باستكمال مسيرة النجاح والتنمية والنهوض بقطاع التربية والتعليم وخاصة متابعة مشروعات قطاع التعليم وجميع الفعاليات والأنشطة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبذل أقصى الجهد والتكاتف والتعاون مع جميع القطاعات للنهوض بالعملية التعليمية وتعزيز وتنمية روح الانتماء والمواطنة لدى العاملين بالمنظومة التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واستكمال تنفيذ خطة الدولة في التنمية المستدامة في قطاع التعليم وفقاً لرؤية مصر 2030.

كما وجه المحافظ ببث دروس تعليمية للطلاب أونلاين كمراجعات، مع تكليف التعليم الفني بإصلاح التخت والأثاث المدرسي، إلى جانب فصل مخلفات المدارس من المنبع عن طريق صناديق مخصصة لذلك.