محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيةبجولة تفقدية لمتابعة أعمال مشروعات الرصف والتطوير الجارية في مدينة طنطا، حيث تفقد أعمال رصف شارع حافظ وهبي والذي سيتم رصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشارع والذي يعد واحداً من أهم الشوارع الرئيسية للعاصمة والذي يربط منطقة التجنيد بوسط المدينة.

وتابع رحمي جولته بمتابعة أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلتيه الخامسة والسادسة، والذي يعتبر أهم محورا مروريا تم إنشاؤه على حدود مدينة طنطا بمحاذاة ترعة القاصد، بدءاً من مدخل طنطا الجنوبي وصولاً إلى إستاد طنطا الرياضي وجامعة طنطا ومحور سبرباى المؤدى للمنطقة اللوجستية، حيث تابع المحافظ الأعمال الجارية في المرحلة الخامسة بداية من سكة المحلة وحتى كوبري فاروق بطول 3 كم، إلى جانب أعمال تطوير المرحلة السادسة والتي تمتد بمنطقة الغفران بداية من كوبري قحافة وحتى منطقة الداون تاون بطول 2 كم (700 متر ضمن تطوير العشوائيات و 1300 متر ضمن الخطة الاستثمارية)، واختتمت الجولة بتفقد أعمال رصف تطوير مربع المماليك.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.