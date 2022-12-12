محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورصف بمنطقة الحسينية ببلاط الإنترلوك

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بمنطقة الحسينية والتي تأتي تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

قدم شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول الزقازيق شرحا تفصيلاً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بشوارع منطقة الحسينية وتمت الإشارة إلى أنه جاري الانتهاء من اعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحه 12 ألف متر تقريبا وبتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون و200 ألف جنيه وذلك بعد أن تم إزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقا للجدول الزمني المحدد والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس حي أول أنه جاري مضاعفة الأعمال من خلال تشكيل 3 مجموعات عمل تعمل على مدار اليوم لسرعة انهاء تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع التي يصعب رصفها مع مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 - 2023 للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالشوارع الجانية بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجاريه بشارع الهدي ونقل محولات الكهرباء بامتداد شارع المشير احمد إسماعيل ( الأمن الغذائي ) لبدء تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة بالشارع استعداداً لأعمال رصفه وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

رافق المحافظ في الجولة نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق و شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول و محمد الأباصيري رئيس حي ثان.