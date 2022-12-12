محافظ الدقهلية يترأس لجنة القيادات لاختيار مدير عام التعليم بالمديرية

الدقهليه شريف الديب

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لجنة القيادات لاختيار احد القيادات لوظيفة مدير عام التعليم العام، كأحد الوظائف الاشرافية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، حيث تقدم للاختبار خمسة عشرة متقدما من العاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة.

هذا وقد ضمت اللجنة في عضويتها الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وطارق فريد وكيل الوزارة مدير مديرية التنظيم والادارة، والدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة، وقد أكد مختار أن المقابلات والاختبارات أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا علي تكافؤ الفرص لاختيار أكفأ وأفضل العناصر وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة المشار اليها وذلك تنفيذا للقانون.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،وتنفيذا لتوجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة إحتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.

ففي محافظة الدقهلية وفي اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية و الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.