محافظ الدقهلية يتابع تقارير الوحدات المحلية لإزالة حالات البناء المخالف

الدقهلية : محمد الحبشي

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن السنبلاوين، وحي غرب المنصورة، وطلخا، لإزالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية.



ففي مركز ومدينة السنبلاوين، قال المحاسب أحمد عبد العظيم، رئيس المركز، إنه تم متابعة إزالة فورية في المهد بقرية طوخ الأقلام، حيث تمت الإزالة لسقف الدور الأول علوي على مساحة 80 مترا مربع بدون ترخيص على نفقة المخالف، مخالفا القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، ذلك بإشراف رئيسة الوحدة القروية وفريق العمل الميداني.



وفي نطاق حي غرب المنصورة، قال المحاسب متولي عبد العال، رئيس الحي، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة أعمدة مخالفة بالدور الثاني عشر بشارع الخلطة الاسفلتية، وذلك بإشراف ومتابعة الدكتورة منى المتبولي، نائب رئيس الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.



وفي مركز ومدينة طلخا، قال محمد أمين، رئيس المركز، إنه تم متابعة تنفيذ فك شدة خشبية لبناء مقام بالمخالفة على قطعة أرض أملاك هيئة الأوقاف، بنطاق قرية ميت الكرماء، وذلك بالتنسيق مع جمعية جوجر الزراعية والوحدة المحلية القروية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.



كما تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الرابع العلوي لبناء مخالف بدون ترخيص، على مساحة 140 متر مربع بأرض الجزيرة بالمدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وذلك بإشراف نجلاء فتحي، نائب رئيس المركز، وسهام صلاح، رئيس الوحدة المحلية بميت الكرماء.



وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع في التعدي على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة، وهناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، بإحالة جميع المخالفات في هذا الشأن للنيابة العسكرية، وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.



وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأي حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.