محافظ الجيزة: محور كمال عامر من أهم المحاور المرورية بالمحافظة

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على أن إنشاء محور الفريق كمال عامر يعد من أهم المحاور الطولية بشبكة الطرق السريعة التى ترتبط بالطريق الدائرى، حيث يمثل تنفيذ هذا المحور إضافة كبيرة لمحافظة الجيزة لما سيحققه من تطوير ملحوظ فى انسيابية الحركة المرورية ليس فقط على مستوى محافظة الجيزة ولكن لإقليم القاهرة الكبرى.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة التي قام بها لمتابعة مراحل العمل بمسار محور الفريق كمال عامر، ورافقه اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة.

وشملت جولة المحافظ تفقد مطلع ومنزل محور الفريق كمال عامر بمنطقة البراجيل بمركز أوسيم وحي شمال، والتي أكد خلالها المحافظ أنه سيمثل رابطا إضافيا للطريق الدائرى مما يخفف الضغط على "محور المريوطية - منزل المنيب - البحر الأعظم - ربيع الجيزى"، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء ورفع كفاءة الطريق السطحي الموازي للمحور بعد منزل الطريق الدائري نطاق منطقة بشتيل لخدمه حركة السير للمركبات بالقطاع وتلاشي حدوث أي اعاقات مرورية تؤثر علي الحركة المرورية المتجه إلى المحور.

وخلال الجولة، عاين محافظ الجيزة ورئيس جهاز التعمير مواقع إنشاء كباري مشاة لتسهيل حركه تنقل المواطنين، وخدمة منطقة مجمع المدارس بعزبة المطار وبجوار محطة سكة حديد (بشتيل المحطة) بحي شمال الواقعة بمحيط المحور حفاظا على السلامة العامة.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي شمال ورئيس هيئة النظافة برفع المخلفات والرتش نواتج أعمال التوسعة والإزالات التي تمت للمنشأت المتعارضه مع المسار للتيسير على المواطنين وتسهيل الحركة.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال تحويلات المرافق (الكابلات الكهربائية) بمنطقة الصفطاوي وامتداد محور الفريق كمال عامر بمنطقه الصفطاوي والمسارات العلوية إلى جانب معاينة مسارات العمل بالمحور بدءا من منطقة الصفطاوي مرور بمحطه قطارات الصعيد في بشتيل وأرض اللواء وصفط اللبن وحتي شارع السودان.

ووجه محافظ الجيزة الشكر للعاملين الذين يبذلون قصارى جهدهم للانتهاء من هذا المشروع القومي، الذي يعد شرياناً جديداً لسيولة الحركة المرورية.

ومن جانبه، أشار اللواء محمد الكيلاني، أن المحور يساهم في ربط العديد من الشرايين المهمة التى تربط الكتل السكنية على مسار المحور بديلاً عن الطريق القديمة مما يوفر من استهلاك الوقود، بالإضافه الى ربط أكبر المحاور المرورية العرضية " 26 يوليو و صفط اللبن وشارع فيصل وإمتداد شارع جامعة الدولة العربية إلى جانب ربط العديد من مراكز النقل والمواصلات داخل محافظتى القاهرة والجيزة (محطة قطارات الجيزة – مركز النقل العام بالمنيب -موقف الصعيد – مركز النقل العام بميدان الجيزة- مركز النقل العام بإمبابة) .

رافق محافظ الجيزة خلال الجوله، هويدا خالد مدير مديرية الإسكان، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وأشرف بكر رئيس حي شمال، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وفرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وياسر سامي رئيس حي العجوزة، وممثلي جهاز التعمير والشركات العاملة بالمشروع .



محور كمال عامر



محافظ الجيزة يتفقد محور الفريق كمال عامر الجديد



محور كمال عامر في الجيزة



محور الفريق كمال عامر الجديد



محور كمال عامر الجديد