محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يشهدان حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، يرافقه الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة ريم مصطفى مساعد مديرية الصحة بالمحافظة، اليوم الثانى من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك من خلال وحدة طب الأسرة الرحمة، والتى انطلقت من امس الأحد، ولمدة 4 أيام.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وحثهم على سرعة تلقى أطفالهم التطعيم وخاصة بالقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى الإحياء والمراكز وجميع مناطق المحافظة، بالإضافة إلى الحملات الدعائية والتوعوية للمواطنين ووضع البنرات والملصقات الدعائية للحملة أمام المساجد والكنائس والأماكن الحيوية، فضلاً عن توزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة فى جميع أماكن التجمعات.

وقال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة 288 ألف و988 طفلا، ويتم تنفيذها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، من خلال 764 فريق طبي، سواء المتحركة من منزل إلى منزل بكافة مدن وتوابع المحافظة، بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بالمراكز والوحدات ومكاتب الصحة، وذلك للوصول لكافة الأطفال المستهدفين بالمحافظة وذلك بالمجان.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، انه تم مراجعة جميع الاستعدادات وخطط التدريب للفرق الطبية ومراجعة خطوط السير للفرق، وذلك قبل فترة من انطلاق حملة شلل الأطفال، كما جرى التواصل مع الجهات المعنية، والأوقاف، والمدارس ومجالس المدن، والقري، للإعلان عن مواعيد الحملة وضرورة نشرها بين جميع المواطنين، وذلك لإنجاز المستهدف المطلوب وعدم تخلف أى طفل عن تطعيمه.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن التطعيم يهدف إلى رفع المناعة المعوية والمجتمعية ضد نمط 2 من فيروسات شلل الأطفال سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين فى كافة مناطق محافظة الإسماعيلية، ولافتا حطب، إلى متابعته المستمرة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، بالإضافة إلى حملات الدعاية والتوعية بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، بالوحدات الصحية والفرق المتنقلة من خلال البنرات الدعائية وتوزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة.

واجرى الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يرافقه الدكتورة ريم مصطفى مساعد مدير المديرية، بجولة ميدانية فى شوارع المحافظة الرئيسية والجانبية، وذلك للتأكد من انتظام متابعة وعمل الفرق المتنقلة وتنفيذ سياسة إجراء التطعيم من سكان إلى أخر، واستخدام مكبرات الصوت لتوعية المواطنين بأهمية حملة شلل الأطفال، وذلك لانجاز المستهدف والمطلوب وعدم تخلف أى طفل عن تطعيمه.