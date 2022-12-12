محافظ أسوان: الانتهاء من 516 مشروعاً بالمرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم الانتهاء من 516 مشروعاً بتكلفة 3,6 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فيما جارى العمل بعدد 682 مشروع أخر بتكلفة مالية تصل إلى 17,8 مليار جنيه.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لفعاليات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) والعمل يجرى على قدم وساق على مستوى المحافظة بمختلف أجهزتها وجهاتها المعنية لإنجاز حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والتى تبلغ 1198 مشروعا فى المرحلة الأولى بهدف تلبية آمال وطموحات المواطنين والمساهمة فى إحداث طفرة وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو.

وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى عدد المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة على مستوى المحافظة.