محافظة القاهرة تدفع بـ25 أتوبيسا بين محطتى مترو جمال عبد الناصر وأنور السادات

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مسئولى هيئة النقل العام بالدفع بــ 25 أتوبيسا قابلة للزيادة للعمل بين محطتى جمال عبد الناصر وأنور السادات لمجابهه كثافات الركاب الناتجة عن العطل الموجود بالشبكة الكهربائية بين المحطتين.
محافظة القاهرة تدفع بـ25 أتوبيسا بين محطتى مترو جمال عبد الناصر وأنور الساداتالإثنين، 12 ديسمبر 2022 05:49 م
مترو الأنفاق
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