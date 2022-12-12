محافظة القاهرة تدفع بـ25 أتوبيسا بين محطتى مترو جمال عبد الناصر وأنور السادات

كتب سيد الخلفاوى

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مسئولى هيئة النقل العام بالدفع بــ 25 أتوبيسا قابلة للزيادة للعمل بين محطتى جمال عبد الناصر وأنور السادات لمجابهه كثافات الركاب الناتجة عن العطل الموجود بالشبكة الكهربائية بين المحطتين.