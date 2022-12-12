محافظة أسوان تستعد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول 9 يناير

وكلف محافظ أسوان، بأهمية جاهزية المدارس لتوفير الأجواء المناسبة للامتحانات، وكذا كافة وسائل التهوية وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر ، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات بالإدارات التعليمية للمتابعة اللحظية لسير العملية الامتحانية على الوجه الأكمل.

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى على محافظ أسوان الإجراءات والتجهيزات التى تقوم بها المديرية فى هذا الشأن حيث سيتم عقد امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية من الاثنين 9 يناير وحتى الاثنين 16 يناير، كما ستبدأ امتحانات النقل لمدارس التعليم الفنى من الاثنين 9 يناير إلى الأربعاء 25 يناير ، فيما سيتم إجراء امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام بالمدارس إلكترونياً ، وسيتم تحديد مواعيدها من قبل الوزارة.

وأشار إلى أنه سوف يؤدى امتحانات الفصل الدراسى الأول 243 ألفا و 702 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية بواقع 108 ألف و 429 تلميذ وتلميذة من الصف الرابع إلى الصف السادس الإبتدائى ، و 59 ألفا و 15 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثانى الإعدادى، و 28 ألفا و 780 طالبا وطالبة بالصف الثالث الإعدادى.

وتابع عبد الكريم لطفى، بأنه سيؤدى امتحانات الفصل الدراسى الأول أيضاً 13 ألفا و 982 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثانى الثانوى ، و 33 ألفا و 496 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثانى الثانوى الفنى ( زراعى / تجارى / صناعى ) حيث تم اتخاذ كافة التدابير فى توزيع رؤساء اللجان والمراقبين، والملاحظين طبقاً لكل إدارة تعليمية.