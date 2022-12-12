اليوم السابع
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مجهولان يعرضان شراء لوحة فنية لنجل بايدن بـ225.000 دولار

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 01:25 م
مجهولان يعرضان شراء لوحة فنية لنجل بايدن بـ225.000 دولار أسرة جو بايدن
كتب- وكالات

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أعلن شخصان مجهولان عن رغبتهما في شراء إحدى اللوحات الفنية التابعة لهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن مقابل 225.000 دولار.

ونقل موقع روسيا اليوم أن معرضا للأعمال الفنية يقام حاليا في حي سوخو بنيويورك.

ورفض موظفو المعرض تقديم معلومات عن أسماء المشترين وقالوا إن لوحة هانتر بايدن عبارة عن عمل فني ذي لون أصفر يميل إلى الخردلي بزهور وتم إبداعه على الورق الياباني... وهو المعرض الثاني لأعمال هانتر الفنية، مشيرين إلى أن يوم افتتاح المعرض الحالي في 9 ديسمبر شهد بيع لوحتيْن تابعتيْن لهانتر بايدن.

وتراوحت أسعار اللوحات الفنية بين 75000 و500000 دولار.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض اعترف في يوليو عام 2021 أنه لعب دورا ما في عقد صفة الشراء والبيع بين نجل الرئيس بايدن ومتحف برجيس عشية افتتاح المعرض الأول. وافترض بعض الخبراء أن الأسعار ما كانت لتكون مرتفعة إلى هذه الدرجة لولا اسم الفنان التشكيلي.

 

 


هانتر بايدن

نجل الرئيس الأمريكي

معرض للأعمال الفنية

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225000 دولار



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