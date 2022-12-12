اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 07:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مترو الأنفاق يوضح أسباب العطل بالخط الأول بين محطتى السادات و سعد زغلول

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 05:22 م
مترو الأنفاق يوضح أسباب العطل بالخط الأول بين محطتى السادات و سعد زغلول مترو الأنفاق
كتب: سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن أحمد عبد الهادى بكير - المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، أسباب حدوث عطل مفاجئ قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتى أنور السادات و سعد زغلول إتجاه المرج نتيجة مؤثر خارجي أعلى النفق ، الأمر الذى أدى إلى حدوث ماس كهربائى و قطع بالشبكة الكهربائية. 

وعلى الفور تم تشغيل حركة القطارات بالخط الأول من محطة السيدة زينب حتى محطة حلوان فى الإتجاهين كالمعتاد و التشغيل من محطة الدمرداش حتى محطة المرج الجديدة فى الإتجاهين وتشغيل حركة القطارات فى منطقة العطل سكة واحدة ( مفرد ) فى الإتجاهين ، حيث تم الدفع بجميع فرق الطوارئ وجارى العمل على إصلاحه ، تم الدفع بعدد من القطارات الفارغة من الركاب بالمحطات المزدحمة لإمتصاص أى زحام بالمحطات.
 
 

المترو

عطل المترو

مترو الانفاق

محطات المترو المعطلة



الموضوعات المتعلقة

كيف تمثل الإعلانات مصدرا أساسيا لدخل مترو الأنفاق؟.. اعرف الإجابة بالتفصيل

الأحد، 11 ديسمبر 2022 12:00 ص

مد خط مترو الأنفاق من المرج لشبين القناطر.. تفاصيل

السبت، 10 ديسمبر 2022 07:12 م

مميزات مترو الأنفاق وسعة الركوب.. إنفوجراف

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 02:00 م

تربط جميع مناطق القاهرة الكبرى.. تفاصيل شبكة خطوط مترو الأنفاق الأربعة..فيديو

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 08:00 م

تربط كافة مناطق القاهرة الكبرى.. تفاصيل شبكة خطوط مترو الأنفاق الأربعة

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 01:00 ص

خطوة بخطوة.. كيف تستخرج اشتراك مترو الأنفاق والأوراق المطلوبة

الخميس، 24 نوفمبر 2022 07:30 ص

محلات للإيجار فى مترو الأنفاق.. كيف تحصل عليها وشروط التعاقد مع الهيئة؟ "فيديو"

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة