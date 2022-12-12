متحف الأقصر يحتفل اليوم بالذكرى 47 على افتتاحه بأنشطة وفعاليات متنوعة

الأقصر – أحمد مرعى

يشهد متحف الأقصر للفن المصرى القديم بكورنيش النيل بالأقصر، مساء اليوم الإثنين، الاحتفال بالذكرى 47 على افتتاحه بوسط مدينة الأقصر، والذي يوافق يوم 12 ديسمبر من كل عام، حيث نظم المتحف عدد من الفعاليات والأنشطة والورش التعليمية والفنية، كما يلقى الضوء، من خلال بعض المحاضرات على تاريخ إنشائه وما يضمه من كنوز أثرية متميزة تحكي تاريخ الفن المصري القديم في مدينة طيبة منذ أربعة آلاف سنة قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي.

وفي هذا الصدد قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن الفعاليات ستشمل محاضرة بعنوان "متحف الأقصر بين المتاحف خلال رحلة 47 عام" تلقيها الدكتورة سناء أحمد علي مدير عام متاحف مصر العليا سابقًا، بالإضافة إلى إقامة ورش فنية وتعليمية لرسم ونحت نماذج لبعض القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، وذلك بمشاركة طلبة كليات الفنون الجميلة والآثار والسياحة والفنادق ومعهد ترميم الآثار وبعض طلبة المدارس بالأقصر إلى جانب عدد من الطلبة من ذوي الهمم، كما سيتم تقديم استعراض فني يقام بقاعة المسرح بالمتحف لفرقة الفنون الشعبية لمدرسة وادي الملكات.

فيما صرح علاء المنشاوي مدير عام المتحف، أنه يقع متحف الأقصر للفن المصرى القديم على الضفة الشرقية لنهر النيل بمحافظة الأقصر بجنوب مصر والتي كانت تعرف قديمًا باسم طيبة، وتم افتتاح المتحف للزيارة في 12 ديسمبر عام 1975م، ثم أضيفت إليه صالة جديدة عام 1984م، في عام 1991م افتتحت قاعة الخبيئة والتي تعد إحدى أهم قاعات المتحف لتضم القطع الأثرية التي عثر عليها بمعبد الأقصر عام 1989م. ثم افتتاح قاعة مجد طيبة في عام 2004م، ويضم متحف الأقصر للفن المصرى القديم 3367 قطعة أثرية معروضة و3243 مخزونة، ويتناول سيناريو العرض المتحفي بشكل أساسي موضوع الفن المصري القديم الخاص بمدينة طيبة "الأقصر" عبر العصور والمقسم على خمس قاعات كل منها تحمل جانب فني طيبي، حيث يتم عرض القطع الأثرية التي تظهر الفن المصري القديم في مدينة طيبة منذ أربعة آلاف سنة ق.م حتى العصر الإسلامي مع التركيز في العرض على فترة الدولة الحديثة والمعروفة "بالعصر الذهبي". كما يتناول العرض المتحفي بقاعة مجد طيبة الحياة العسكرية في مصر القديمة وأهم الملوك المحاربين وأندر القطع الأثرية الخاصة بهم، والفنون والعلوم بمصر القديمة مثل أدوات العلوم والفنون والكتابة والصناعات المختلفة كالخزف.

ويضيف علاء المنشاوى، لـ"اليوم السابع"، أن المتحف يضم خمس قاعات عرض كل منها تحمل جانب فني عن تاريخ الفن بمدينة طيبة بها عدد من القطع الأثرية التي تحكي تاريخ الفن المصري القديم، والحياة العسكرية، وأهم الملوك، والفنون والعلوم بمدينة طيبة "الأقصر" منذ أربعة آلاف سنة قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي مع التركيز على فترة الدولة الحديثة والمعروفة "بالعصر الذهبي"، ومن أهم القطع الأثرية المعروضة بمتحف الأقصر للفن المصرى القديم، مومياء الملك أحمس الأول، أحد أبرز ملوك مصر القديمة ومؤسس الأسرة الثامنة عشرة، وقلادة الذبابة الذهبية للملكة إياح حتب، وتمثال الملك تحتمس الثالث من الشست الأخضر، منقوش عليها اسم التتويج الخاص بالملك داخل الخرطوش “من-خبر-رع"، وتمثال مزدوج للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال على هيئة الكاتب الجالس لأمنحتب بن حابو، وتمثال الملك لأمنحتب الثالث نب ماعت رع مصنوع من حجر الكوارتز، وتمثال الملك حور محب أمام الإله أتوم.