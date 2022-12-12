مبعوث كوريا الجنوبية النووى يجتمع مع نظيريه الأمريكى واليابانى بإندونيسيا

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توجه كيم جون الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية إلى إندونيسيا الأحد لحضور اجتماعات حول القضايا النووية المرتبطة بكوريا الشمالية مع نظيريه من الولايات المتحدة واليابان.



وقال مسئولون كوريون جنوبيون إن كيم من المقرر أن يجتمع في جاكرتا مع الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم اليوم الاثنين ثم سيلتقي نظيره الياباني، تاكيهيرو فوناكوشي، بعد غد الثلاثاء وسيعقد الممثلون الثلاثة اجتماعا مشتركا في نفس اليوم.



ويعد هذا الاجتماع الأول للمبعوثين النوويين الثلاثة الكبار منذ اجتماعهم الأخير في طوكيو في سبتمبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.



ووفقا للمسئولين، من المتوقع أن يشارك المبعوثون تقييماتهم بشأن التوترات الإقليمية الناجمة عن استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية المتطورة ومناقشة سبل الرد على الاستفزازات العسكرية للدولة من خلال التعاون الثلاثي والعالمي