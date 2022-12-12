اليوم السابع
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للهروب من مخالفة مرورية.. تجديد حبس سائق انتحل صفة أمين شرطة بالطالبية

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 01:20 م
للهروب من مخالفة مرورية.. تجديد حبس سائق انتحل صفة أمين شرطة بالطالبية حملات مرورية - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس سائق يعمل بإحدى الشركات الخاصة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة، للهروب من مخالفة مرورية.
 
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، حبس المتهم، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الطالبية، القبض على سائق لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة لعدم تحرير مخالفة مرورية ضده لسيره عكس الاتجاه.
 
ورد بلاغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، يفيد ادعاء قائد سيارة أنه يعمل أمين شرطة خلال تحرير مخالفة مرورية ضده لسيره عكس الاتجاه. 
 
وكشفت تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن أن المتهم يعمل سائق بإحدى الشركات، وادعى كونه أمين شرطة معتقدا أنه لن يتم تحرير مخالفة ضده.
 
تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق. 
 
 

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