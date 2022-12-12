كيف يؤثر العلاج بالأجسام المضادة على اتساع نطاق لقاحات كورونا؟

كتبت فاطمة ياسر

بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على انتشار الوباء، يحمل الكثير منا أجسامًا مضادة للفيروس، وذلك بسبب عدوى أو اثنتين، ولكن ليست كل الاستجابات المناعية متساوية، وقد تؤثر الطريقة التي طورنا بها أجسامنا المضادة لأول مرة على طبيعة استجابة أجسامنا لكوفيد 19.

الآن تصف دراسة جديدة الاستجابة المناعية الفريدة لدى الأفراد الذين تلقوا الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ويستكشف البحث، الذي نُشر في مجلة Nature، ظاهرة تُعرف باسم تثبيط ردود الفعل من الأجسام المضادة، والمعروف عنها أنها تغير الاستجابات المناعية لبعض مسببات الأمراض بينما تنوع بشكل مفيد ذخيرة الأجسام المضادة في الجسم ضد العديد من الكائنات الأخرى.



وتشير النتائج إلى أن تثبيط التغذية الراجعة يزيد من التغطية التي توفرها لقاحات كورونا لدى الأشخاص الذين تلقوا سابقًا الأجسام المضادة.

وقال الدكتور نوسينزويج، الذي شارك في قيادة الدراسة مع زملائه ثيودورا هاتزيوانو، وبول بينياس، ومارينا كاسكي: "اعتمادًا على الفيروس، يمكن أن يؤدي تثبيط التغذية المرتدة إلى تعزيز المناعة أو تثبيطها وتشير نتائجنا إلى أن الأجسام المضادة الموجودة مسبقًا لكوفيد 19، يمكنها تنويع استجابة الجسم المضاد ، مما قد يزيد من اتساع اللقاحات .

وتم اكتشاف تثبيط التغذية المرتدة للأجسام المضادة لأول مرة في مطلع القرن من قبل عالم الأوبئة الرائد ثيوبالد سميث ، الذي أظهر أن الأجسام المضادة الزائدة يمكن أن تثبط الاستجابة المناعية للخناق في خنازير غينيا.

ويقول نوسينزويج: "يمكن أن تكون التغذية المرتدة للأجسام المضادة شيئًا جيدًا جدًا". "ينتهي بك الأمر بمجموعة من الأجسام المضادة المعادلة للعديد من أجزاء الفيروس المختلفة ، وكلها مفيدة."

ولكن في حالات أخرى، يمكن أن تكون التغذية المرتدة للأجسام المضادة أكثر ضررًا من كونها مفيدة، ويمتلك كل من فيروس نقص المناعة البشرية والإنفلونزا عددًا محدودًا من الحاتمات، وإذا لم ينتج عن أحد الحاتمات أجسامًا مضادة فعالة جدًا ، فقد تندلع عاصفة كاملة، وعند اكتشاف فائض من الأجسام المضادة ذات الحد الأدنى من الفعالية ، سيوقف الجسم إنتاجه لهذا الخط، ما يمنع عن غير قصد إنتاج الأجسام المضادة المماثلة التي كان من الممكن أن تعمل بشكل أفضل.