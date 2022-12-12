كل ما تريد معرفته عن داء الكلب والأعراض المصاحبة

كتبت نهير عبد النبى

احترس من أعراض داء الكلب، حيث إنه مرض قاتل يحدث بسبب فيروسا يستهدف جهازك العصبي ويدخل هذا الفيروس عادة إلى داخل جسمك عندما يلدغك حيوان مصاب، وفي حالة نادرة عندما يدخل لعاب حيوان مصاب من خلال جرح مفتوح أو عينيك، يمكن أن تصاب بداء الكلب.

وحسب ما ذكره موقع thehealthsiteعادةً ما تكون الكلاب والقطط هي الناقلات الشائعة لهذا الفيروس بينما قد يكون الكلب أو القط الضال هو الجاني، حتى حيوانك الأليف يمكن أن يصاب بهذا الفيروس، إذا لم يتم تطعيمهم وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، يموت حوالي 59000 شخص على مستوى العالم بسبب داء الكلب و99% من السبب هو عضة كلب مصاب بداء الكلب.

إذا تعرضت للعض من قبل حيوان مصاب بداء الكلب، فمن الضروري أن تسعى للحصول على رعاية طبية في أسرع وقت ممكن وأن تتبع تعليمات خبير الرعاية الصحية

ومن أعراض داء الكلب التي تصيب الإنسان

-الحمى: إذا عضك حيوان مسعور ، فإن أول أعراض تظهر هي ارتفاع درجة حرارة الجسم. إلى جانب الحمى ، سوف تعاني من الصداع وآلام العضلات وفقدان الشهية

-أرق، يمكن أن تكون عضة حيوان مؤلمة للغاية وإذا أصيب الحيوان بعدوى داء الكلب ، سيزداد الألم بشكل كبير في الليل مما يجعل من الصعب عليك النوم.

-القلق، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Neuropsychiatry ، فإن عدوى داء الكلب يمكن أن تزيد من فرص الإصابة باضطرابات القلق.

-الهلوسة: في دراسة نشرت في المجلة الكندية للأمراض المعدية ، كشف الباحثون أن أولئك الذين تعرضوا للعض من قبل حيوان مسعور، أبلغوا عن تعرضهم لهلوسة بصرية.

-ضعف العضلات، عندما يدخل الفيروس إلى جسمك، تميل العضلات حول المنطقة المصابة إلى الشعور بالضعف وفقدان الكثافة بوتيرة سريعة، ويمكن أن يتحول هذا إلى شلل تدريجي.