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قافلة طبية متخصصة بجامعة القاهرة لعلاج هيئة التدريس والعاملين بمجمع الخدمات

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 08:56 ص
قافلة طبية متخصصة بجامعة القاهرة لعلاج هيئة التدريس والعاملين بمجمع الخدمات قوافل طبية - أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

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تنظم جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية متخصصة في مجال طب الأسنان، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر بمجمع خدمات الجامعة.
 
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة تضم نخبة متميزة من الأطباء لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة مثل علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم القوافل المختلفة في كافة التخصصات بشكل مستمر للحفاظ على صحة منسوبيها، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم، وتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهلهم.
 
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة ستقدم خدمات توعوية حول الطرق السليمة للعناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة، مشيرًا إلى تخصيص موقع إلكتروني يتم من خلاله الحجز لتوقيع الكشف الطبي وذلك لمنع التكدسات من أجل الحفاظ على صحة المترددين على القافلة لتلقي الخدمة الطبية.
 
 

جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصر

قافلة طبية



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