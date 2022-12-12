"فندق دهب بسيناء" أحدث فنادق الحكومة المطور بـ265 مليون جنيه.. صور

كتب عبد الحليم سالم

تواصل القابضة للسياحة والفنادق ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،تطوير وتحديث فنادقها العامة ؛لرفع مستواها بالاستعانة بخبرات وشركات أجنبية عالمية متخصصة في هذا المجال ؛بما يساهم في زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر .

ومن بين أحدث الفنادق التي تم افتتاحها مؤخرا فندق ومنتجع دهب بمحافظة جنوب سيناء والذى تكلف نحو 265 مليون جنيه ، حيث افتتحه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق نيابةً عن الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بحضور المهندس عادل والى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للقابضة.

1 - المنتجع ضمن فئة الفنادق الخمس نجوم، مملوك لشركة "مصر للفنادق" التي يشارك القطاع الخاص بنسبة 46% ؜من رأس مالها والمدرجة في البورصة المصرية.

2 - يأتي افتتاح "سفير دهب" في إطار خطة الدولة ووزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الأصول المملوكة لشركاتها التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في فتح أسواق سياحية جديدة.

3 - تعد السياحة أحد أهم ركائز التنمية للاقتصاد المصري لا سيما السياحة الترفيهية والشاطئية التي تنمو بمعدلات متسارعة في شواطئ جنوب سيناء ومدينة دهب كأفضل مقاصد ممارسة رياضة الغوص والرياضات المائية على مستوى العالم.

4 - يعد منتجع "سفير دهب" أيقونة معمارية بمدينة دهب - جنوب سيناء.

5 - يتكون من 36 مبنى ذو تصميم معماري يعكس الطراز البدوي الأصيل بشكل عصري، ويضم 159 غرفة وجناح.

6 - يتم استخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه، وقاعة اجتماعات، بالإضافة إلى مركز للغوص والألعاب المائية، ومركزين متخصصين في ركوب الأمواج ونادي للأطفال.

7 – يعد الفندق أحدث فنادق الحكومة التي يتم افتتاحها وتشغيلها رسميا بعد تشغيله تجريبيا لعدة أشهر .