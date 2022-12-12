فرق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تصل للمنازل بقرى وتجمعات سكانية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت فرق التطعيم المشاركة فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الوصول للمستهدف بكافة قرى وتجمعات شمال سيناء السكانية.

وتنقلت الفرق الطبية المكلفة بتطعيم الأطفال عبر الطرق والممرات الصحراوية والزراعية فى مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء وقرى الشيخ زويد ورفح والتنقل بين الأحياء السكانية فى المدن.

وسجلت حملة التطعيم فى مناطق وسط سيناء الوصول لقرية الجفجافة وتطعيم 178 حالة وفى قرية وادى العمرو (137 ) حالة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن هدف الحملة هو تطعيم كل طفل ميدانى وجغرافيا بالمحافظة

واشار انه يتم التنقل عن طريق الخرائط الجغرافية لتطعيم كل طفل بخط سير الفريق، وتم توفير المستلزمات والطعوم مع فريق اشراف المديرية والإدارات الصحية أثناء المرور من النقطة الأولى للتطعيم إلى آخر نقطة، لافتا لأنه يتم تغطية المناطق الحدودية بين كل مشرف لصيق واخر وبين الإدارات الصحية وبعضها.

وقال الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائى، أنه تم ضع حلول سريعة أثناء العمل بالحملة للتغلب على أى عقبات، وأن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات للأطفال من سن يوم إلى خمس سنوات.

واشار محمد مصطفى مشرف وزارة الصحة، انه يتم تغطية الفرق للتجمعات والمسافات البعيدة بين الإدارات الصحية وبعضها.

وتابع محمد عبد المطلب عبده مسؤول التطعيمات بصحة شمال سيناء بقوله: "أن الحملة تستهدف 53 ألف و865 طفلا بمشاركة 366 فريقا تعمل من منزل إلى منزل وبجميع المراكز الحضرية والوحدات الصحية والمستشفيات وأن التطعيم آمن ومجاني".



تنقل فريق الحملة



جانب من الحملة



حملات لتطعيم بوسط سيناء



حملة التطعيم بمناطق الشيخ زويد



حملة التطعيم بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء



من حملة التطعيم ببئر العبد