غلق وتشميع 7 استديوهات للتصوير والإنتاج الفنى فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة على استديوهات ومواقع التصوير الفني الواقعة بنطاق شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس؛ للوقوف علي مدي قانونية عملها ومزاولتها للنشاط وحصولها علي التراخيص اللازمة والتزامها بإجراءات الحماية المدنية، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الاحياء والمراكز والمدن بضرورة مراجعة والمرور على تلك المنشآت للتأكد من قانونيتها واستيفاءها كافة الاشتراطات اللازمة للعمل والتشغيل حفاظاً على السلامة العامة للمواطنين.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية فى غلق وتشميع 7 استديوهات مخالفة وغير ملتزمة بإجراءات الحماية المدنية، وذلك بطريق المريوطية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإدارتها بدون ترخيص وعدم الإلتزام بالمعايير المحددة للتشغيل ومصادرة عدد من محتوياتهم وذلك بعد تلقي شكاوي المواطنين بشأنهم.

وأكد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة في مواجهة تلك المخالفات ومنع التعديات بكافه صورها، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها فورا، مؤكداً على مواصلة محافظة الجيزة حملاتها التمشيطية لمراجعة الإجراءات والتصاريح الخاصة بتشغيل وإدارة كافه المنشأت واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات التى نفذتها المحافظة بالتعاون مع شرطه المرافق على غلق وتشميع الاستديوهات المشار إليها مع مصادرة بعض محتويات الاستديوهات من معدات أجهزة واخشاب ومحتويات قابله للاشتعال وترابيزات ومولدات كهربائية.



غلق وتشميع 7 استديوهات للتصوير والإنتاج الفني بطريق المريوطية



غلق وتشميع استديوهات للتصوير والإنتاج الفني بطريق المريوطية



غلق وتشميع 7 استديوهات للتصوير والإنتاج الفني بطريق المريوطية في الجيزة