غدا.. انطلاق اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم فصل بمحافظة الجيزة

كتبت ريهام الباشا

تنطلق غدا اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الجيزة، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بينما تنطلق في محافظة القاهرة يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر الجارى، أما اليوم بدأت الاختبارات بمحافظة الإسكندرية، حيث من المقرر أن يخضع للاختبار بمحافظات مصر 60 ألفا و719 متقدما.



جدول اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) ويوفر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة آلية منظمة لتيسير دخول وخروج الممتحنين، وتطهير القاعات في الأوقات البينية المخصصة لذلك بين جلسات الاختبار المتعددة خلال اليوم، كما يولي اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة سواء من ذوي الإعاقة أو المتقدمات الحوامل. كما يوفر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عيادة طبية مجهزة للتدخل بالاسعافات الأولية حال وجود أي طارئ.

ودعا الجهاز المتقدمين للاختبارات بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على أنه لا مجال للوساطة أو المحسوبية وأن الاختيار للأكفا والأجدر من خلال اجتياز الاختبارات التي تتم بشكل إلكتروني وبدون أي تدخل بشري .

جدير بالذكر أن الاختبار الإلكتروني يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار تربوي وآخر في التخصص.