اليوم السابع
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"عيد ميلاد سعيد".. الملك تشارلز يصدر أول بطاقة "كريسماس" تحمل صورته

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:15 م
"عيد ميلاد سعيد".. الملك تشارلز يصدر أول بطاقة "كريسماس" تحمل صورته الملك تشارلز وزوجته كاميلا
كتبت رباب فتحى

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أصدر الملك تشارلز أول بطاقة عيد ميلاد له بصفته ملكًا، واختار صورة التقطت له والملكة في تجمع هايلاند قبل أيام فقط من وفاة الملكة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

بطاقة عيد الميلاد للملك تشارلز
بطاقة عيد الميلاد للملك تشارلز

 

ونشر القصر ، الأحد ، الصورة التي التقطها المصور الحائز على جوائز، سام حسين ، كبطاقة موسمية اتباعا للتقاليد بإصدار بطاقة عيد الميلاد من القصر بصورة الملك.

 

وتُظهر الصورة تشارلز ، 74 عامًا ، وكاميلا ، 75 عامًا ، يبتسمان في تجمع بريمار الملكي في 3 سبتمبر ، قبل خمسة أيام من وفاة الملكة في 8 سبتمبر.

 

ويظهر الملك بشكل جانبى ، مرتديًا بدلة بربطة عنق حمراء وخضراء وبيج، بينما  تظهر كاميلا وهي ترتدي بدلة خضراء وقبعة متناسقة وأقراط من اللؤلؤ.

 

خلال الحدث ، افتتح تشارلز رسميًا حدثا جديدًا للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة حيث انضم إلى المتفرجين في الحديقة الملكية لحضور حدث ألعاب هايلاند السنوي. لم تكن الملكة حاضرة بسبب تدهور صحتها.

 

وكتب على البطاقة، "نتمى لكم عيد ميلاد سعيد وسنة جديدة سعيدة".

 

 


الملك تشارلز

الملكة كاميلا

الملكة اليزابيث

عيد الميلاد

القصر الملكى

اليوبيل البلاتينى



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