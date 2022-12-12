عميد تجارة الإسكندرية يُكرم طالبة لحصولها على المركز الأول بمسابقة القرآن الكريم

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية الطالبة أمانى أحمد سهرى بالفرقة الثالثة - شعبة اللغة الانجليزية وذلك لحصولها على المركز الأول لحفظ القرآن الكريم كاملا واجتازت الاختبارات على مستوى الجامعة.

يذكر ان حصلت الطالبة على المركز الثانى بتاريخ 18-5-2022 بحفظ نصف القرآن الكريم ثم حصلت على المركز الاول بحفظ 23 جزء بتاريخ 10-9-2022 أى بعدها بفترة قصيرة . ثم اتمت حفظها للقرآن الكريم كاملا بتاريخ 5-12-2022 وحصلت على المركز الاول فى فترات قصيرة متقاربة .

وأعرب عميد الكلية على سعادته بالطالبة أمانى لحفظها للقرآن الكريم فى هذه الفترة القصيرة وحصولها على المركز الاول وذلك مع الحفاظ على تقديراتها العلمية المتقدمة وقام بتشجيعها وتقديم الدعم لها من الكلية والجامعة لها ولجميع النماذج المشرفة مثلها .

كما قام بتهنئتها الدكتور أيمن الشتيوى - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عبد المنعم فراج - القائم بتسيير أعمال أمين عام الكلية .





