عضو مبادرة "ابدأ": 50 مليون دولار استثمارات مصنع "سماد فوسفات الكالسيوم"

كشف مينا وليم، عضو فريق مبادرة ابدأ، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، أنه تم افتتاح مصنع إنتاج "سماد فوسفات الكالسيوم" بمحافظة الدقهلية؛ وأن المصنع يعد أحد أهم إنجازات مبادرة "ابدأ" بمحافظة الدقهلية، حيث تُقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بحوالى 50 ألف طن سنويًا، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 50 مليون دولار مما يساهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 45 مليون دولار كما يستهدف توفير 1000 فرصة عمل.

وأكد "وليم" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن كافة المشروعات الكبرى تأتي فى إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف تصدير إنتاج بعض المشروعات بالكامل للخارج بناءًا على دراسة المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.

وقد انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتكليف من رئيس الجمهورية لخريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال "الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة" فى 29 أكتوبر 2022 عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر.

وتسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى تحقيق 3 أهداف أساسية وهم توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية. من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى 3 محاور، وهى محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة ابدأ لتنمية المشروعات ش. م.م والتى تعد الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين فى قرى حياة كريمة