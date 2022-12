عرض ألعاب نارية يخرج عن السيطرة بسيدنى ويتسبب فى إصابة 9 أشخاص.. فيديو وصور

تحول احتفال بالألعاب النارية فى سيدنى إلى حدث حزين بعدما تسببت الشرارات المتطايرة في إصابة 9 أشخاص على الأقل، وحسب ما نشره موقع 1news، تجمع المئات على شاطئ ألامبى هايتس فى سيدنى لمشاهدة عرض ألعاب نارية يترافق مع أغنيات خاصة بعيد الميلاد.

وبينما كانت الحشود تستمتع بمشاهدة العرض، خرجت الألعاب النارية عن السيطرة، وبدأت تتساقط نحو الأسفل تجاه الجالسين على الشاطئ، واستدعيت على الفور فرق الإسعاف والطوارئ للتعامل مع الحادثة التي أسفرت عن إصابات وحروق لعدة أشخاص.

A crowd was sent running and screaming after at least one rogue firework was shot towards them during a Christmas carols fireworks display on Sydney's Northern Beaches. pic.twitter.com/Wn2glLQ4Am