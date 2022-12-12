عرض ألعاب نارية يخرج عن السيطرة بسيدنى ويتسبب فى إصابة 9 أشخاص.. فيديو وصور

كتبت : شيماء عبد المنعم

تحول احتفال بالألعاب النارية فى سيدنى إلى حدث حزين بعدما تسببت الشرارات المتطايرة في إصابة 9 أشخاص على الأقل، وحسب ما نشره موقع 1news، تجمع المئات على شاطئ ألامبى هايتس فى سيدنى لمشاهدة عرض ألعاب نارية يترافق مع أغنيات خاصة بعيد الميلاد.



إصابات فى عرض ألعاب نارية بسيدنى

وبينما كانت الحشود تستمتع بمشاهدة العرض، خرجت الألعاب النارية عن السيطرة، وبدأت تتساقط نحو الأسفل تجاه الجالسين على الشاطئ، واستدعيت على الفور فرق الإسعاف والطوارئ للتعامل مع الحادثة التي أسفرت عن إصابات وحروق لعدة أشخاص.

A crowd was sent running and screaming after at least one rogue firework was shot towards them during a Christmas carols fireworks display on Sydney's Northern Beaches. pic.twitter.com/Wn2glLQ4Am — 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) December 11, 2022

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى خروج الألعاب النارية عن السيطرة، وحاليا يجري تحقيق حول كيفية وقوع الحادث في شمال سيدني، حيث تُظهر اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حشودًا تصرخ وتجري ، بينما تنفجر الألعاب النارية فوقها مباشرة.

ومن بين الذين نُقلوا إلى المستشفى صبي يبلغ من العمر 11 عامًا أصيب في صدره، وبحسب ما ورد نُقل اثنان آخران إلى المستشفى، وتم علاج ستة آخرين في مكان الحادث، وكان كريستيان هوارد، من Howard & Sons مسؤولاً عن العرض، وقال لـ ABC إن التحقيقات الأولية أشارت إلى وجود مشكلة تصنيع محتملة، وليس خطأ بشرى، وقال "لم نواجه مشكلة مع هذا المنتج في الماضي ولكن كانت هناك شموع رومانية في الماضي تعطلت".



إصابة مواطنين أثناء عرض ألعاب نارية فى سيدنى