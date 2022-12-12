اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

عرض ألعاب نارية يخرج عن السيطرة بسيدنى ويتسبب فى إصابة 9 أشخاص.. فيديو وصور

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:31 ص
عرض ألعاب نارية يخرج عن السيطرة بسيدنى ويتسبب فى إصابة 9 أشخاص.. فيديو وصور عرض ألعاب نارية فى سيدنى
كتبت : شيماء عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحول احتفال بالألعاب النارية فى سيدنى إلى حدث حزين بعدما تسببت الشرارات المتطايرة في إصابة 9 أشخاص على الأقل، وحسب ما نشره موقع 1news، تجمع المئات على شاطئ ألامبى هايتس فى سيدنى لمشاهدة عرض ألعاب نارية يترافق مع أغنيات خاصة بعيد الميلاد.

إصابات فى عرض ألعاب نارية بسيدنى
إصابات فى عرض ألعاب نارية بسيدنى

وبينما كانت الحشود تستمتع بمشاهدة العرض، خرجت الألعاب النارية عن السيطرة، وبدأت تتساقط نحو الأسفل تجاه الجالسين على الشاطئ، واستدعيت على الفور فرق الإسعاف والطوارئ للتعامل مع الحادثة التي أسفرت عن إصابات وحروق لعدة أشخاص.

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى خروج الألعاب النارية عن السيطرة، وحاليا يجري تحقيق حول كيفية وقوع الحادث في شمال سيدني، حيث تُظهر اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حشودًا تصرخ وتجري ، بينما تنفجر الألعاب النارية فوقها مباشرة.

ومن بين الذين نُقلوا إلى المستشفى صبي يبلغ من العمر 11 عامًا أصيب في صدره، وبحسب ما ورد نُقل اثنان آخران إلى المستشفى، وتم علاج ستة آخرين في مكان الحادث، وكان كريستيان هوارد، من Howard & Sons مسؤولاً عن العرض، وقال لـ ABC إن التحقيقات الأولية أشارت إلى وجود مشكلة تصنيع محتملة، وليس خطأ بشرى، وقال "لم نواجه مشكلة مع هذا المنتج في الماضي ولكن كانت هناك شموع رومانية في الماضي تعطلت".

إصابة مواطنين أثناء عرض ألعاب نارية فى سيدنى
إصابة مواطنين أثناء عرض ألعاب نارية فى سيدنى
 
نقل المصابين بسيارات الإسعاف
نقل المصابين بسيارات الإسعاف
 

العاب نارية

عرض العاب نارية

سيدني

العاب نارية فى سيدني

احتفالات فى سيدنى

الشرطة الاسترالية



الموضوعات المتعلقة

ضبط 4 أشخاص لإطلاقهم ألعاب نارية فوق الطريق الدائرى

الخميس، 17 نوفمبر 2022 11:40 ص

مصرع وإصابة 15 شخصا جراء حريق فى مستودع للألعاب النارية بالهند

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:31 م

"اللعب بالنار".. تجارب معملية على سلالات كورونا لخلق متحور هجين أكثر فتكا.. خبراء يحذرون من هذه الأبحاث.. ويؤكدون: تنتج سلالة أكثر شراسة.. ومسئولو البحث يدافعون: هدفنا التنبؤ بالمتحورات المتطورة

السبت، 29 أكتوبر 2022 09:00 م

ألعاب نارية وشموع وأضواء مبهرة.. فعاليات احتفالات عيد الأنوار فى الهند

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة