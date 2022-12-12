عاهل البحرين: نسعى إلى سلام شامل وعادل بالمنطقة وتثبيت حقوق الفلسطينيين

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أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سعي بلاده للتوصل إلى سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط يقوم على حل الدولتين لتثبيت الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية.



جاء ذلك خلال كلمة الملك حمد في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب بالبحرين، بحضور ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).



وأشار الملك حمد إلى مواصلة البحرين لتفعيل دورها المساند لمحيطها الإقليمي من خلال مبادراتها ومساعيها الدبلوماسية والودية وصولا لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتحقيق آمال وتطلعات شعوبها.



وجدد العاهل البحريني الدعوة لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية، وبدء المفاوضات الجادة لعودة التوافق بين الطرفين بما يحفظ مصالحهما المشتركة والأمن والسلم الدوليين، مشيرا في الوقت ذاته إلى حرص البحرين على دعم الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، وإلى متابعتها بكل اهتمام لما يصدر من قرارات وتوصيات أممية لمؤتمرات المناخ، مؤكدا أن بلاده تعمل على مساندة تلك القرارات والإسهام في تحقيق أهدافها لعودة التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية وعدالة الحصول عليها.



وعلى المستوى المحلي، وجه الملك حمد بمواصلة الجهود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، وبتوضيح نتائج الشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد الوطني، والعائد من الاستثمارات على النمو الاقتصادي، وبرامج التدريب والتعليم التي تتبناها الحكومة لزيادة الإنتاجية وتوجيه كل تلك النتائج ومردودها الايجابي على المستويات المعيشية للأسرة البحرينية.



ونوه العاهل البحريني بأهمية برامج الدعم المالي والاقتصادي للمواطنين لما لها من دور كبير في الحد من الأعباء الاقتصادية على اختلاف أسبابها، مشددا على ضرورة خضوع هذه البرامج إلى المزيد من التطوير لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة، مشيدا بإسهامات المرأة البحرينية في النهضة الوطنية وبالإنجازات المشرفة للقطاع الشبابي.