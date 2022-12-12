ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه أولاد سالم بدار السلام فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم الإثنين الموافق ١٢ديسمبر الجارى، تمام السادسة مساء، ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه أولاد سالم السطحية بمركز دار السلام، بطول ٥٠٠ متر، وعرض ٣٠٠ متر متصلة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج، وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز دار السلام، وتم إغلاق مأخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة، وتشغيل محطات المياه الارتوازية، لتعويض كمية المياه لدى المواطنين، وأنه عقب انتهاء آثار بقعة السولار من أمام مأخذ المحطة سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى أن نقاط المتابعة والرصد تتابع تحرك بقعة السولار كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات أمام مأخذ محطة مياه البلينا وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أى آثار لبقعة السولار أمام ماخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

جدير بالذكر أنه تم اخطار الجهات المعنية بمديرية الصحة والرى والمسطحات المائية بالاضافة الى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب بأسيوط والمنيا وبنى سويف لرفع درجة الاستعداد.