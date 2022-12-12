طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر نهارا مائل للبرودة ليلا 

الإسكندرية -أحمد الزغبي

رصد "اليوم السابع" صورا لحالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، انخفاضا فى درجات الحرارة، وطقس مائلا للبرودة العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية علي المحافظة، مع انتشار الشبورة بالطرق في ساعات الصباح .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.



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